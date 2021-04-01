Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada bazı internet ve sosyal medya mecralarında kripto varlıklarına ilişkin bazı haberler ve yorumların yer aldığı belirtildi.

Bu haberler üzerine açıklama yapılmasının gerekli görüldüğü belirtilerek günümüzde birçok ülkede mali istihbarat birimleri (Financial Intelligence Unit – FIU) suç gelirlerinin aklanmasıyla ve terörizmin finansmanıyla mücadele ettiği kaydedildi.

Açıklamanın devamında, "Ülkemizde bu mücadele esas itibariyle, Bakanlığımız bünyesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı’nca yürütülmektedir. MASAK, anılan fonksiyonları icra edebilmek için uygulama stratejileri geliştirmekte, ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamakta, görüş ve bilgi alışverişinde bulunmaktadır." denildi.

MASAK'ın mali ve finansal birçok alanda çalışma yürüttüğü belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bu anlamda son yıllarda gündemde yer alan kripto varlıklar, özellikleri itibariyle kullanıcılarına bazı kolaylıklar sağlıyor olsa da, özellikle anonim bir yapıda olmaları dolayısıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı faaliyetlerinde de yoğun olarak kullanılabilmektedir.

MASAK’ın görev ve yetkileri çerçevesinde ve söz konusu suçlarla mücadele kapsamında kripto varlık alım-satım platformları gibi bu alanda faaliyet gösteren piyasa aktörlerinden konuya ilişkin olarak bilgi talep edilebilmektedir. Yapılan çalışma da MASAK’ın bahsedilen görev ve sorumlulukları içerisinde bulunmaktadır."