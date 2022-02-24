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  3. Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya - Ukrayna savaşı açıklaması: Tedbirler kararlılıkla alınacaktır

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya - Ukrayna savaşı açıklaması: Tedbirler kararlılıkla alınacaktır

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya - Ukrayna savaşı sonrası piyasalarda oluşan oynaklığa ilişkin yapılan açıklamada," Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tedbirler kararlılıkla alınacaktır" denildi.

Son dakika | Hazine ve Maliye Bakanlığından Rusya - Ukrayna savaşı açıklaması: Tedbirler kararlılıkla alınacaktır

Son dakika... Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması sonrası döviz ve altın piyasalarında yukarı, kripto para piyasalarında ise aşağı yönlü hareketlenmeler yaşanmıştı. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığınca piyasalardaki son durum ve yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yapıldı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya askeri müdahalesi kapsamındaki gelişmeler yakından izlenmektedir. Uluslararası alanda yaşanan bu gelişmelerin olası ekonomik ve finansal etkileri; tarım, turizm, dış ticaret, enerji ve müteahhitlik dahil her boyutuyla, Bakanlığımızca ve ilgili Bakanlıklarla istişare içinde takip edilmektedir. Şimdiye kadar olduğu gibi bu süreçte de gereken tüm tedbirler kararlılıkla alınacaktır.

"ÜLKEMİZİN ZORLUKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI DAHA DA  GÜÇLENDİRDİK"

Türkiye ekonomisi sağlam temelleriyle geçtiğimiz dönemde birçok iç ve dış şoku bertaraf etmiştir. Üretimi, ihracatı, yatırımları ve istihdamı önceleyen dengeli ve istikrarlı büyümeyi odağına alan Türkiye Ekonomi Modeli ile attığımız adımlar sayesinde ülkemizin zorluklara karşı dayanıklılığını daha da  güçlendirdik. 

"TÜRK LİRASI VE TÜRK LİRASI CİNSİ VARLIKLARA OLAN GÜVENİNİN ÖNEMLİ OLDUĞU DEĞERLENDİRİLMEKTEDİR"

Bilindiği üzere yakın zamanda manipülatif söylemlere itimat ederek oldukça riskli pozisyonlar alan vatandaşlarımız önemli mali kayıplarla karşı karşıya kalmıştır. Son iki ayda Türk lirasını güçlendirmek için önemli politikalar uygulamaya konuşmuş ve bu konuda başarılı olunmuştur. Bu çerçevede uluslararası finansal piyasalarda bu gerginliğin neden olduğu oynaklıklara karşı vatandaşlarımızın Türk Lirası ve Türk Lirası cinsi varlıklara olan güveninin devam etmesinin ve riskli pozisyonlar almaktan kaçınmalarının her açıdan önemli olduğu değerlendirilmektedir" 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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