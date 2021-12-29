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  3. Son dakika | HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma!

Son dakika | HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma!

Son dakika haberi... İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşması esnasında HDP Eş Başkanı Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları dolayısıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Son dakika | HDP Eş Başkanı Pervin Buldan hakkında soruşturma!

Son dakika haberi... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan'ın mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"29 Aralık 2021'de İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan davanın duruşması sırasında HDP İstanbul Milletvekili Pervin Buldan hakkında mahkeme heyetine yönelik hakaret içerikli söz ve davranışları nedeniyle soruşturma başlatılmıştır. Söz konusu duruşmada izinsiz görüntü kaydı yapan ve nakleden kişiler hakkında da ayrıca soruşturmaya başlanılmıştır."

NE OLMUŞTU?

İzmir'de bir iş merkezinin 2. katındaki HDP İzmir İl Başkanlığına 17 Haziran'da gelen Onur Gencer, Deniz Poyraz'ı tabancayla öldürmüştü. Yakalanarak tutuklanan Gencer'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme", "siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme" suçlarından 7 yıla kadar hapsi istenmişti.

Gencer'in yargılanmasına 29 Aralık'ta başlanmıştı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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