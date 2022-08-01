CHP'nin çağrısı karşılık bulmadı, TBMM olağanüstü toplanamadı!

Son dakika! CHP'nin sağlık çalışanları için olağanüstü toplantı çağrısı karşılık bulmadı. HDP'nin katılım göstermediği toplantı yapılamadı. TBMM Genel Kurulu'nun çalışabilmesi için toplantı yeter sayısı olan 200 vekil sayısına ulaşılamayınca sağlıkta şiddet tasarısı görüşmeye açılmadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Genel Kurul'a gelerek yoklamaya katılırken, İYİ Parti, Demokrat Parti ve Türkiye İşçi Partisi milletvekilleri de Genel Kurulda yerini aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ile bazı AK Parti milletvekillerinin de Genel Kurula girdiği ancak yoklamaya katılmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

CHP, 120 imzayla TBMM Başkanlığına başvurarak sağlık çalışanlarına şiddet konusunda genel görüşme ve bu konuda verdiği kanun teklifi için TBMM Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemişti.

CHP'nin çağrısı üzerine, TBMM Başkanı Şentop, sağlık çalışanlarına şiddete karşı yasa tasarısının görüşülmesi için Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmıştı.