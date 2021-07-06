Son dakika | HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'na tahliye kararı!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi'nin HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Yerel mahkeme HDP'li Gergerlioğlu'nun tahliyesine hükmetti.

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NE OLMUŞTU?

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 2018 yılında milletvekili seçilmeden önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda nedeniyle Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandığı davada 21 Şubat 2018'de “PKK/KCK propagandası yapmak” suçundan hapis cezasına mahkum edilmişti.

Mahkeme kararının, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesince hukuka uygun bulunmasının ardından dosya temyiz üzerine Yargıtay'a gönderilmişti.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi de HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na ‘terör örgütü propagandası yapma' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamıştı.

Ömer Faruk Gergerlioğlu, 6 Ocak 2017′ de 679 sayılı KHK ile devlet memurluğu görevinden ihraç edilmişti.

İhraç edilene dek İzmit Seka Devlet Hastanesi'nde Uzman Doktor olan Gergerlioğlu, milletvekili seçilmeden önce Mart 2017'de kurulan “Hak ve Adalet Platformu”nun sözcülüğünü yapıyordu. Gergerlioğlu'nun milletvekilliği 17 Mart 2021 tarihinde düşürülmüştü, daha sonra ise Sincan Cezaevinde hapis yatmaya başlamıştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yargılanan Ömer Faruk Gergerlioğlu, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkını ihlal edildiğini öne sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştu. Başvuruyu görüşen mahkeme, Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyette bulunma ve kişi hürriyetinin ihlal edildiği yönünde karar vermişti.

Yaklaşık 90 gündür Sincan Cezaevi'nde tutulan Gergerlioğlu'nun söz konusu kararın ardından serbest bırakılması bekleniyordu.

Anayasa Mahkemesinden HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu kararı

ÖMER FARUK GERGERLİOĞLU KİMDİR?

Isparta'nın Karaağaç ilçesinde dünyaya gelen Ömer Faruk Gergerlioğlu, aslen Şanlıurfalı'dır.

Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ömer Faruk Gergerlioğlu kimdir?