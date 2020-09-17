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  3. Son dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi

Son dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı," Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranan, İngiltere'de bulunan eski HDP'li Osman Baydemir'in Türkiye'ye iade edilmesi ve kırmızı bültenle aranması için hazırladığı talepnameyi Adalet Bakanlığına gönderdi.

Son dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi

Eski HDP Milletvekili Osman Baydemir hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan başlatılan soruşturma  Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürüyor.

Soruşturma kapsamında Baydemir'in çeşitli tarihlerde silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokratik Toplum Kongresi (DTK) toplantılarına "diplomasi komisyon üyesi" olarak katılıp, konuşma yaptığı, terör örgütü PKK'ya müzahir bazı yayın organlarında yapılan çağrılara uyarak yasa dışı etkinliklere katıldığı, PKK'lı teröristlerin cenazelerine katıldığı tespit edildi.

Son dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Bunun üzerine yurt dışında olduğu değerlendirilen Baydemir hakkında Diyarbakır 3. Sulh Ceza Hakimliğince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışındaki Baydemir hakkında kırmızı bülten ve iade talebini Adalet Bakanlığına gönderdi.

İngiltere yetkili adli makamına gönderilen talepnamede Baydemir ile ilgili yürütülen terör soruşturmasının sonuçlandırılabilmesi için Türkiye'ye iade edilmesi istendi.

Osman Baydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Osman Baydemir tutuklandı mı?Osman Baydemir kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Osman Baydemir tutuklandı mı?

Son dakika: HDP'li Osman Baydemir için kırmızı bülten ve iade talebi

Tayfun Altuntaş
Editör


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