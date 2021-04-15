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  3. SON DAKİKA! HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada flaş gelişme: Yargıtay iade etti!

SON DAKİKA! HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada flaş gelişme: Yargıtay iade etti!

Son dakika haberi... HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianame Anayasa Mahkemesi tarafından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi.

SON DAKİKA! HDP'nin kapatılmasına ilişkin davada flaş gelişme: Yargıtay iade etti!

Son dakika haberi... Anayasa Mahkemesi (AYM), eksiklik tespit ettiği Halkların Demokratik Partisinin (HDP) kapatılması istemiyle hazırlanan iddianameyi, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etti.

Alınan bilgiye göre, AYM Genel Kurulunca 31 Mart'ta eksiklik tespit edildiği gerekçesiyle iade edilmesine karar verilen iddianame, bugün Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

İddianameyle birlikte, iadeye ilişkin kararın gerekçesi de başsavcılığa iletildi.

EKSİKLER TAMAMLANINCA TEKRAR GÖNDERİLECEK

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin belirlediği eksikleri tamamladıktan sonra iddianameyi tekrar Yüksek Mahkemeye gönderebilecek.

İddianamenin Yüksek Mahkeme'ye ulaşmasının ardından yeniden raportör görevlendirilecek ve AYM Genel Kurulu belirlenecek bir günde ilk incelemeyi yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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