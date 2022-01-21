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  3. Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandı

Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun tutuklandı.

Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandı

Son dakika haberi... İstanbul Kartal'da Aile Sağlığı Merkezi'nde hemşire Ömür Erez'i tabancayla vurarak öldüren Rahmi Uygun ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Hemşireyi silahla vurarak öldüren Rahmi Uygun, “tasarlayarak öldürme” suçundan, Uygun’u olay yerine götüren Musa T. ise “tasarlayarak öldürmeye yardım etme” suçundan tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Topselvi Mahallesi'nde, Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Ömür Erez isimli hemşire,  39 yaşındaki Rahmi Uygun tarafından başından vuruldu. Silahlı saldırgan olay yerinden kaçarken, hemşire Ömür Erez'e ilk müdahale, sağlık merkezinde yapıldı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ömür Erez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandı

Öte yandan Katil Rahmi Uygun'un il dışından geldiği ve hemşire Ömür Erez'i rahatsız ettiği ifade edildi. Şahsın 20 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.   Zanlı Uygun, Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Son dakika | Hemşire Ömür Erez'i öldüren cani tutuklandı

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Berkem Temizel
Gece Editörü
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