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Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü!

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içerisinde bulunduğu helikopter düştü!

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü!

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat'ın içerisinde bulunduğu helikopter düştü!

Hindistan Genelkurmay Başkanı Bipin Rawat ve eşinin de içerisinde bulunduğu, toplamda 14 kişiyi taşıyan orduya ait askeri helikopter Tamil Nadu'daki Ooty yakınlarında yere çakıldı. Uluslararası haber ajanslarının aktardığı bilgilere göre, kazadan yaralı olarak kurtulan 3 kişinin yakındaki bir hastaneye kaldırıldığını öğrenildi. Düşen helikopterde bulunan diğer kişilerle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü!

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