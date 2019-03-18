Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Reuters'ın son dakika haberine göre Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı meydana geldi. Bir adam tramvayda ateş açtığı bilgisi verildi. Saldırıda çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.

Utrecht polisinden yapılan açıklama kentteki 24 Ekim Meydanı yakınlarında bulunan Oudenrijn Hastanesi civarında silahlı saldırı gerçekleştirildiği, saldırı sebebiyle yaralıların olduğu belirtildi.

Silahlı saldırı sebebiyle kentte raylı sistem ulaşımına geçici bir süre için ara verildi. 24 Ekim Meydan'ında bulunan bir tramvay istasyonu polis tarafından kordonla çevrildi.

Polis bölgede operasyon başlattı. Bölgenin iki helikopterle mercek altına alındığı bildirildi.