SON DAKİKA! Hrant Dink davasında karar verildi!

Son dakika haberi...İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 131. duruşmasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, sanıkların son sözlerinin ardından müzakereye çekildi. Daha sonra devam edilen duruşmada heyetin kararını Mahkeme Başkanı Akın Gürlek okudu.

"KARARI AÇIKLAMADAN VİCDANİ KANAAT GETİRDİK"

Gürlek "Kararı açıklamadan önce vicdani olarak kanaat getirdik" dedi.

DOSYALARI AYRILDI

Daha sonra okunan kararda, öncelikle firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Zekeriya Öz, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Faruk Mercan, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın ve Yunus Yazar'ın yakalandıklarında yargılanmaları için dosyaları ayrıldı.

ŞEREF ATEŞ'İN DAVASI DÜŞTÜ

Mart ayında Düzce'de otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda öldürülen emekli jandarma istihbaratçı astsubay Şeref Ateş hakkındaki dava düştü.

FOX HABER MÜDÜRÜ ERCAN GÜN'E 10 YIL HAPİS

Ercan Gün "FETÖ üyeliğinden" 10 yıl hapis cezası verildi.

Hasan Durmuşoğlu, "Adam öldürmeye iştirak" suçundan 12,5 yıl

Bekir Yokuş, "Başkasını aracı olarak kullanarak adam öldürmeye iştirak" suçundan 10 yıl hapis

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek kararı okuyor.

Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber’i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.

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