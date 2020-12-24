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  3. Son dakika... HSK, Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcılarını belirledi

Son dakika... HSK, Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcılarını belirledi

Son dakika... HSK kararnamesiyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına Ahmet Akça, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Şaban Yılmaz atandı. Ahmet Akça'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Gökhan Karaköse getirildi.

Son dakika... HSK, Ankara ve İstanbul'un yeni başsavcılarını belirledi

Son dakika... HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıdaki hakim ve savcıları kapsayan mazeret kararnamesinin çalışmalarını tamamladı. 

Kararnameye göre, Yargıtay üyeliğine seçilen İrfan Fidan'ın yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'dan boşalan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ise Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça getirildi.

DİĞER ATAMALAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığına Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Karaköse,

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak,

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına Rize Cumhuriyet Başsavcısı Önder Kemal Sekücü,

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığına Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yeniçeri atandı.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör


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