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  3. SON DAKİKA! HSK seçiminde uzlaşı sağlandı: 4 üye Cumhur, 3 üye Millet İttifakı'ndan!

SON DAKİKA! HSK seçiminde uzlaşı sağlandı: 4 üye Cumhur, 3 üye Millet İttifakı'ndan!

Son dakika haberi... 7 Haziran'da görev süresi dolacak HSK üyelerinin seçimi için uzlaşma sağlandı. Buna göre 7 üyenin 4'ünü Cumhur İttifakı'nın, 3'ünü ise Millet İttifakı'nın seçeceği öğrenildi.

SON DAKİKA! HSK seçiminde uzlaşı sağlandı: 4 üye Cumhur, 3 üye Millet İttifakı'ndan!

Son dakika haberi... Türkiye Büyük Millet Meclis'inde, 7 Haziran tarihinde görev süresi sona erecek 7 üyenin değişimi için gerçekleştirilecek Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) üye seçimi için uzlaşı sağlandı. 

BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Buna göre; meclisin belirleyeceği 7 yeni HSK üyesinden, 3’ü Millet İttifakı’nın, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "HSK üylerinin uzlaşmayla seçilmesi çok önemli" dedi.

"7 ÜYEDEN 3'ÜNÜ MİLLET, 4'ÜNÜ CUMHUR İTTİFAKI BELİRLEYECEK"

CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram, konuya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"HSK üye seçiminde ittifaklar arasında uzlaşı sağlandığını söyleyebiliriz. Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin belirlenmesine dair süreçte önemli bir gelişmenin olduğunu söylemek de mümkün.

Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon öncesi Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nın büyük ölçüde uzlaşmaya vardığını söylemek mümkün. Buna göre de Meclis’in belirleyeceği 7 HSK üyesinden 3’ü Millet İttifakı’ndan, 4’ü de Cumhur İttifakı’nın önereceği üyeler arasından seçilecek."

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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