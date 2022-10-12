Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...

Son dakika | Hakim ve Savcılar Kurulu, boşta olan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı. Böylece 10 üye Yargıtay'a seçilmiş oldu.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...

Edinilen bilgilere göre HSK Genel Kurulu, boşta bulunan Yargıtay üyelikleri için seçim yaptı.

Yapılan seçim sonucu Yargıtay üyeliğine seçilen kişiler şöyle:

HSK Teftiş Kurulu Başkanı Abdullah Alacahan,

Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Alpaslan Azapağası,

Anayasa Mahkemesi Başraportörü Hamit Yelken,

hakim Döndü Deniz Bilir,

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız,

HSK Başmüfettişi Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül,

Nurullah Bodur ile 2020'de İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi hakim Emine Erdoğan.

Son dakika | HSK seçimini yaptı: Yargıtay'a 10 üye seçildi! İşte o isimler...

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