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  3. SON DAKİKA! HSK 'Yaz Kararnamesi'ni yayımladı: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti!

SON DAKİKA! HSK 'Yaz Kararnamesi'ni yayımladı: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti!

Son dakika haberi... Hakim ve Savcılar Kurulu yetkililerince yayımlanan Yaz Kararnamesi'ne göre, 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştiği öğrenildi.

SON DAKİKA! HSK 'Yaz Kararnamesi'ni yayımladı: 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti!

Son dakika haberi... HSK Yaz kararnamesini açıkladı; adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Hakimler Savcılar Kurulu Birinci Daire Başkanı Halil Koç 'un kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi  olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim,Hayırlı olsun. 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" ifadelerini kullandı. 

 

 

HSK YAZ KARARNAMESİ HER YIL UYGULANIR MI?

Hakimler ve Savcılar Kurulu yetkililerince her yaz uygulanan kararname ile binlerce hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapılıyor.

 2020 Ana Kararnamesi'yle adli yargıda 4 bin 163, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet başsavcısının görev yeri değişmişti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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