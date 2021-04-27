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  3. SON DAKİKA! HSK'dan tam kapanmaya ilişkin "duruşmalar ertelensin" talebi!

SON DAKİKA! HSK'dan tam kapanmaya ilişkin "duruşmalar ertelensin" talebi!

Son dakika... HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde vatandaşların acil işleri dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu kararıyla  koronavirüs önlemleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.

SON DAKİKA! HSK'dan tam kapanmaya ilişkin "duruşmalar ertelensin" talebi!

Son dakika... HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde vatandaşların acil işleri dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. HSK Genel Kurulu tarafından verilen kararda tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakerelerin erteleneceği bildirildi.

AYRINTILAR GELECEK...

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