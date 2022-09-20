Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

Son dakika... İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen kazada 2 işçinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tayfun Altuntaş
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Alınan bilgilere göre olay Hastane-Sarıgazi-Çekmeköy-Taşdelen-Yenidoğan metro hattı inşaatının Yenidoğan şantiyesinde meydana geldi. İşçilerin çalıştığı sırada kule vinç bilinmeyen bir nedenle devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin kaza yerindeki çalışması sürüyor.

Bu arada Sancaktepe Kaymakamı Ahmet Karakaya ve Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

İBB, ACI HABERİ DUYURDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada iki işçinin hayatını kaybettiği bilgisi verilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Çekmeköy metro şantiyesinde meydana gelen talihsiz kazada ne yazık ki iki çalışanımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyoruz

Son dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybettiSon dakika | İBB acı haberi duyurdu! Çekmeköy metro şantiyesinde kaza: 2 işçi hayatını kaybetti

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