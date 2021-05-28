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  3. SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: İddianame hazırlandı!

SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: İddianame hazırlandı!

Son dakika haberi... İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine alenen hakaret suçuyla iddianame düzenlendi.

SON DAKİKA! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na büyük şok: İddianame hazırlandı!

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu hakkında Yüksek Seçim Kurulu üyelerine "Alenen hakaret" suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, mağdur olarak 11 YSK üyesi yer aldı. İddianamede İmamoğlu'nun 4 Kasım 2019 günü yaptığı açıklamada YSK üyelerine "Ahmak" dediği belirtildi.

AYRINTILAR GELECEK...

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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