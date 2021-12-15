Son dakika: İBB Meclisi'nde karar verildi! İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 20.58 zam geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinin Aralık ayı toplantısının ikinci birleşimi Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirildi. Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı başkanlığında yapılan toplantıda İSKİ Genel Kurulu gerçekleştirilerek 2022 yılında uygulanacak su tarifesi belirlendi.

Seçim vaadi olarak suya indirim yapılacağını vaat eden CHP'li Büyükşehir Belediyesinin suya istediği zam dudak uçuklattı. Tarife Komisyonu Başkanı AK Partili Meclis Üyesi Hidayet Erdöl İSKİ’nin su tarifesine yüzde 57.38 oranında zam ve her ay TÜFE oranında zam önerdiğini söyledi.

"SUYA TOPLAM YÜZDE 96 ZAM ÖNERİSİ GETİRİLDİ"

İnsani su kullanım hakkının kaldırılmasıyla suya yüzde 25 oranında gizli zam yapıldığını ifade eden Erdöl, “Suya toplam yüzde 96 zam önerisi getirildi. AK Parti ve MHP grubu olarak bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil” diyerek tepkisini dile getirdi.

Her ay TÜFE oranında yapılması istenen zammı kabul etmediklerini beliren Erdöl, AK Parti ve MHP grubu olarak su fiyatlarına, 2022 yılından geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranı olan yüzde 36.20 oranında zam önerisinde bulunduklarını belirtti. Erdöl, Eylül ayında su fiyatlarına yapılan yüzde 15,62’lik zammında yeniden değerleme oranından düşürülmesinin ardından yeni zam oranı ve fiyatın ortaya çıkacağını kaydetti.

YÜZDE 20.58 ZAM ÖNERİLDİ

Böylece su fiyatlarına yüzde 20.58 zam yapılması önerildi. Sayıştay’ın kestiği ceza nedeniyle kaldırılan insani su kullanım hakkının da geri getirilmesi önerilirken CHP grubu teklifi değerlendirmek üzere süre isteyince meclis toplantısına ara verildi.

Aranın ardından mecliste söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı,“AK Parti fiili olarak indirim öneriyor. Bugünkü ekonomik koşullarda bu ‘İSKİ batsın’ demek. İSKİ zam oranını işletme giderleri ve yatırım giderlerine göre belirledi” dedi.

İSKİ'nin giderleri hakkında bilgi veren Balyalı şunları söyledi:

“İSKİ kimyasal alımlarında yüzde 300 oranında zam gördü. En önemli girdisi olan klorda yüzde 122, sülfatta yüzde 349 zam gördük. İSKİ, 2022 yılında elektrik faturası ödemeyi öngörüyor. Bunlar olağanüstü rakamlar. Bu öneri bir akıl tutulması.”

Balyalı sözlerine şöyle devam etti:

“Ekonomiyi siz yönetiyorsunuz. Bu teklif, ne hayatın ne İstanbul’un, ne Türkiye’nin ne İSKİ’nin gerçekleri ile uyuşmuyor. Dövizin nereye geleceğini kimse bilmiyor. Özel şirketler bile bütçesini yapamıyor. Bu şartlarda dalga geçer gibi indirim öneriyorsunuz. İSKİ hepimizin kurumu. Batarsa hepimizin kurumu batacak”

AK Parti adına yapılan açıklamada 1.kademe konutta 5.56 TL olan tarifeyi 6.55’e çıkarıldığı, indirim olmadığı belirtildi. Kasım ayında İSKİ genel kurulunda önerilen rakamın da bu oran seviyesinde olduğu kaydedildi.

Daha sonra Balyalı, 18 Kasım'da İSKİ'nin Genel Kurulu'nun yapıldığında dolar kurunun o gün 10. 69 TL olduğunu bugün ise 14 TL olduğunu söyledi. Euro kurunun da 12 liradan 16 liraya yükseldiğini ifade eden Balyalı," O arada Amerika’ya falan gittiniz siz sanırım. Siz nerede yaşıyorsunuz. Yönettiğiniz ekonominin bu ülkeye verdiği tahribatın farkında değil misiniz? Siz Finlandiya’da mı yaşıyorsunuz. Temel kullanım maddeleri neredeyse karneye bağlandı. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?” diye konuştu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan söz alarak şunları söyledi:

“Aklımız almadı bu teklifi. Bu sürdürülebilir değil. İSKİ yatırım yapmak zorunda. Bunların maliyeti var. Dövizin ne olacağı belli değil. 23 Haziran’dan evvel yüzde 40 indirim yapıldı. Bunun bedelini İstanbul halkına ödetmek istiyorlar. Sayıştay, maliyetin altına su satamazsın diye eleştiri yazıyor. Ortaya çıkan sonuç indirim. Bunun gerçeklerle uzaktan yakından ilgisi yok. AK parti grup başkanvekili TV programında izledim. ‘Biz İBB’yi engellemiyoruz’ dedi. İşte bu bir engel. Siyasi bir öneri bu, vicdani ve ahlaki bir öneri değil. Hayır diyeceğiz”

İSKİ'NİN TEKLİFİ REDDEDİLDİ

Konuşmaların ardından su zammı teklifleri mecliste oylandı. İSKİ'nin teklifi reddedilirken AK Parti ve MHP grubunun önerisi olan yüzde 20.58'lik zam önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

İŞTE YENİ SU TARİFESİ

AK Parti ve MHP'nin mecliste kabul edilen teklifine göre konut 1'inci Kademe (0-15 metreküp) su satış fiyatı 5,56'dan 6,55 lira oldu.

Konut 2. Kademe (16 metreküp ve üzeri) 8,35 liradan 9,83 lira oldu. İşyeri için ise14,95 liradan 17,61 liraya yükseltildi. Ortak sayaç/ inşaat şantiyesi 9,83 lira, 5216 Ve 6360 Sayılı Kanunlarla mahalle olan yerlerdeki konut tarifesi 1,39 liradan 1,63 liraya yükseltildi.