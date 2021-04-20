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  3. Son dakika| İBB'nin kayıp atları istifa getirdi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa etti

Son dakika| İBB'nin kayıp atları istifa getirdi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa etti

Son dakika...İBB'nin yolladığı atlar nedeniyle partisi MHP tarafından hakkında adli ve idari soruşturma başlatılan Hatay'ın Dörtyol ilçesi Belediye Başkanı Fadıl Keskin partisinden istifa etti. 

Son dakika| İBB'nin kayıp atları istifa getirdi! Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin istifa etti

Son dakika... Konuya ilişkin açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz," İstanbul BŞB’den aldığı atlar nedeniyle, Adli ve İdari Soruşturmaya muhatap olan, Hatay/Dörtyol Belediye Başkanımız Sn Fadıl Keskin’in, partimizden istifası işleme konulmuş olup, Belediye Başkanları listemizden de düşürülmüştür. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

İBB'nin Adalar'daki atlı fayton uygulamasına son vermesinin ardından emekliye ayrılan atlar bakımları yapıldıktan sonra çeşitli kurumlara sahiplendirilmişti. Bu kapsamda 50 atta  MHP’li Hatay Dörtyol Belediyesi'ne hibe edilmişti. İki belediye arasında imzalanan devir sözleşmesi sonrası atlar Dörtyol ilçesine götürülmüş daha sonra atların kaybolduğu ortaya çıkınca İBB durumdan öğrendi ve belediyeye atların akıbeti soruldu.

Belediyeden yanıt alamayan İBB daha sonra savcılığa suç duyurusunda bulundu. KRT TV’den Çağdaş Ulus’un haberine göre, savcılık konuyla ilgili soruşturma başlatırken, atlardan sorumlu Dörtyol Belediyesi personelinin ve belediye yetkililerinin ifadesi alındı. Dörtyol Belediyesi'ne teslim edilen ama üzerlerindeki çiplere rağmen kaybolan 50 atın akıbeti, savcılık soruşturması sonucunda ortaya çıkacak.

 

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Tayfun Altuntaş
Editör
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