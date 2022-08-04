Son dakika | YAŞ kararları açıklandı! 38 general ve amiral emekliye sevk edildi

Son dakika... Yüksek Askerî Şûra (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı. Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz katıldı.

Toplantı sonrası kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamaları şöyle:

“30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay general ve amiralliğe yükseltilmiştir. 40 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 313 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatılmıştır. 38 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2022 tarihinden geçerli olmak üzere emekliye sevk edilmiştir.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yaş haddi ve görev süresi 1 yıl uzatılmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeni ile emekliye sevk edildiklerinden Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Atlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atanmıştır.

Halen 264 olan general ve amiral sayısı 30 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla 273 olacaktır. 30 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu orgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneraller Yılmaz Yıldırım ve Bahtiyar Ersay korgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral İsmail Günaydın korgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Osman Aytaç, Mustafa Koşan, Tamer Kutay, Alparslan Kılıç, Fethi Oltulu ve Sinan Eren tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiraller Rafet Oktar, Erhan Aydın ve Nihat Baran tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller Ergin Dinç, Kadir Can Kottaş ve Ali Özmen tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir. Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin devletimize, milletimize, silahlı kuvvetlerimize ve tüm ailelerine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.”

GENELKURMAY BAŞKANININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ kararlarına göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir yıl uzatıldı.

Orgeneral Yaşar Güler

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLARI EMEKLİ EDİLDİ

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan yeni Hava Kuvvetleri Komutanı oldu.

Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun biyografisi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Atilla Gülan'ın biyografisi...

Oramiral Adnan Özbal

Orgeneral Hasan Küçükakyüz

38 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

38 general ve amiral emekliye sevk edildi.

Yüksek Askeri Şura'da, 30 Ağustos 2022'den geçerli olmak üzere 16 general ve amiral bir üst rütbeye, 47 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

YAŞ kararıyla terfi edenleri görmek için tıklayınız

YAŞ kararıyla görev süresi uzayan isimleri görmek için tıklayınız.

YAŞ kararıyla emekli edilen isimleri görmek için tıklayınız.