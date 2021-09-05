Son dakika | İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu! THY'den test yaptıramayanlar için flaş açıklama

Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden (Yarın) itibaren iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi istenecek.

Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre; bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanınacak.

THY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"*Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir.

*PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek.

*Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."