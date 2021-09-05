Son dakika | İç hat uçuşlarında PCR testi zorunluluğu! THY'den test yaptıramayanlar için flaş açıklama
Son dakika haberi... Türk Hava Yolları'ndan yapılan açıklamada bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanındığı belirtildi.
Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında 6 Eylül Pazartesi gününden (Yarın) itibaren iç hat uçuşlarında koronavirüs aşısı olmayan yolculardan PCR testi istenecek.
Türk Hava Yolları'ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamaya göre; bilet almasına rağmen PCR testi yaptıramayan ve 20 Ağustos tarihi öncesi bilet alan yolcuların biletlerine ücretsiz değişiklik hakkı tanınacak.
THY'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
THY'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"*Resmi otoritelerce alınan ve 6 Eylül 2021 tarihi ile geçerli olacak karar neticesinde iç hat seferlerine kayıtlı aşı yaptırmamış veya son 180 gün içerisinde koronavirüs hastalığı geçirmemiş olan yolcularımızdan PCR testi istenecektir.
*PCR testi yaptıramayacak ve 20 Ağustos 2021 tarihi öncesinde biletleme yapmış olan yolcularımız ücretsiz değişiklik hakkından faydalanabilecek.
*Bilet değişikliği işlemleri Türk Hava Yolları satış ofisleri, biletin satın alındığı acenteler ve Türk Hava Yolları çağrı merkezi tarafından yapılabilecektir."