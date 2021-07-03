Son dakika |İçinde 38 kişi vardı! Muğla Fethiye'de tur teknesi battı: 3 yaralı

Son dakika... Son dakika... Muğla'nın Fethiye ilçesinde içerisinde 38 kişinin bulunduğu tur teknesi Belcekız Plajı'nın yaklaşık 50 metre açıklarında henüz bilinmeyen bir nedenle battı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. İçerisinde 35'i 38 kişinin bulunduğu teknede 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

DİĞER KİŞİLERİN DURUMU İYİ

Yaralılar hastanelere kaldırılırken diğer vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.