SON DAKİKA! İçişleri açıkladı! 66 bin 161 kişi hakkında adli ya da idari işlem uygulandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından tam kapanma sürecine ilişkin açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada Bakanlık, önlenemeyen vaka sayılarını kontrol altına almak için 'Tam kapanma' sürecine gidildiğinin altını çizdi. Aynı zamanda vatandaşların alınan kurallara uyum sağladığı belirtildi.

66 BİN 161 KİŞİ HAKKINDA ADLİ YA DA İDARİ İŞLEM

İçişleri Bakanlığı, koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen kısıtlamalarda 26 Nisan- 3 Mayıs tarihleri arasında sokağa çıkma yasağına uymayan 66 bin 161 kişi hakkında adli ya da idari işlem uygulandığını belirtti.

Bakanlık tarafından, 66 bin 161 kişi hakkında yapılan idari ya da adli işlem açıklaması şu şekildedir: "Koronavirüs tedbirleri kapsamında 26 Nisan-03 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 66 bin 161 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır."

3 MİLYON 948 BİN 265 ÇALIŞANA "ÇALIŞMA MUAFİYET İZİN BELGESİ"

İçişleri Bakanlığı açıklamanın devamında toplam 3 milyon 948 bin 265 çalışana 'Çalışma muafiyet izin belgesi' düzenlendiğini belirterek, "Tam kapanma sürecinde 3 Mayıs saat 10:00 itibarıyla e- devlet üzerinden İçişleri Bakanlığı e- başvuru sisteminden muafiyet kapsamında olan sektör çalışanlarına yönelik de toplam 3 milyon 948 bin 265 'çalışma muafiyet izni belgesi' düzenlenmiştir." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

e-Devlet vasıtasıyla e-başvuru üzerinden alınmayan ve manuel olarak doldurulan muafiyet izin belgeleri kontrolü, fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimiz denetlerini yoğun bir şekilde yapılmaktadır.

Hepimizin birbirimize karşı sorumlu olduğu salgınla mücadelede, normalleşme sürecine kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer tüm kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.