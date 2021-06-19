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  3. SON DAKİKA| İçişleri Bakanı açıkladı: Ülkeyi kana bulayacaklardı, hain saldırı son anda engellendi

SON DAKİKA| İçişleri Bakanı açıkladı: Ülkeyi kana bulayacaklardı, hain saldırı son anda engellendi

SON DAKİKA| İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

SON DAKİKA| İçişleri Bakanı açıkladı: Ülkeyi kana bulayacaklardı, hain saldırı son anda engellendi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,  17 Haziran'da Van'da durdurulan araçta C-4 patlayıcı ile hazırlanan düzenek, dün Nusaybin'de bir araçta 1.6 kg plastik patlayıcı ele geçirildiğini bildirdi.

VAN VE NUSAYBİN'DE PATLAYICILAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ülkede pek çok hain saldırı girişiminin engellendiğini ve son olarak Van ile Nıusaybin patlayıcılar ele geçirildiğini söyledi.

SON DAKİKA| İçişleri Bakanı açıkladı: Ülkeyi kana bulayacaklardı, hain saldırı son anda engellendi

Soylu, "Yılbaşından bugüne kadar 100'e yakın, hazır patlama anında olabilecek olayı engelledik, Türkiye'nin üzerine eğer fırsat verilirse hangi oyunların oynanabileceğini biliyoruz. Buna fırsat vermeyiz. Hep birlikte güçlü bir mücadeleyi ortaya koymaya çalışıyor" dedi.

 

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