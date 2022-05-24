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  3. Son dakika | İçişleri Bakanı soylu açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika | İçişleri Bakanı soylu açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika | İçişleri Bakanı soylu açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.

İşte Soylu'nun o paylaşımı;

akan Soylu şu ifadeleri kullandı:

"Başkomutanım, tekmil veriyorum:

Amanoslar temiz!

Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri yeşil,
biri gri kategoride
2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."

Başkomutanım, tekmil veriyorum:
Amanoslar temiz❗

Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri YEŞİL,
biri GRİ KATEGORİDE
2️⃣ TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.

Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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