Son dakika | İçişleri Bakanı soylu açıkladı! 2 terörist etkisiz hale getirildi!
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada Amanos Dağları'nda biri yeşil, biri gri kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildiği söylendi.
İşte Soylu'nun o paylaşımı;
akan Soylu şu ifadeleri kullandı:
"Başkomutanım, tekmil veriyorum:
Amanoslar temiz!
Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri yeşil,
biri gri kategoride
2 teröristin hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.
Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak..."
Başkomutanım, tekmil veriyorum:
Amanoslar temiz❗
Bugün, Amanos Dağları'nda Kahraman Jandarma Özel Harekat;
biri YEŞİL,
biri GRİ KATEGORİDE
2️⃣ TERÖRİSTİN hesabını keserek Hatay'dan Adıyaman’a temizliği tamamladı.
Kahraman Şehitlerimiz; kanınız yerde kalmadı, kalmayacak...