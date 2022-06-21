Son dakika | İçişleri Bakanı Soylu: 'Eren 18! operasyonu başladı! 213 gözaltı!

Son dakika! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır merkezli 10 ilde ''Eren 18' operasyonu başlatıldığını duyurdu. Soylu, 10 ilde düzenlenen operasyonda 205 adrese baskın yapıldığını, 213 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İşte Soylu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bugün Diyarbakır ilimizde yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla, uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği, başsavcılıkla yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir.

Kökünü kurutma operasyonun ismi. Önemi şuradadır; Diyarbakır'da hem baronlar, hem baroniçeler, hem sokak satıcıları bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir.

Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. Sabah 04.00 itibariyle arkadaşlarımız, 4 bin 200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği; 05.00 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı.

Baronlar ve baroniçelerin hepsi başarılı bir şekilde gözaltına alınmışlardır.

Bugün bir operasyon daha başladı. O da 61 tim ve 960 personelle narko terör operasyonu. O da Eren Abluka 18 operasyonu. O da, 200 hedefin 50'sini geçen gün almıştık, şimdi de diğer hedeflere yönelik operasyon."