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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Emrinde olduk, emrinde olacağız!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Emrinde olduk, emrinde olacağız!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, grup toplantısında kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Soylu'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Emrinde olduk, emrinde olacağız!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, bugün partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada kendisi için söyledikleri sebebiyle teşekkür etti.

İçişleri Bakanı Soylu, kendisi için "Yanında olduk, yanındayız ve yanında olacağız" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın emrinde olduk, emrindeyiz, emrinde olacağız" dedi.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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