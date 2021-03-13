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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi. 

 

 

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Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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