SON DAKİKA! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu vefat etti
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu. Bakan Koca paylaşımında, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’nin muhterem anneleri Hakkın rahmetine kavuştu. Merhumeye Allah'tan rahmet, Süleyman Bey kardeşimize ve ailesine sabırlar diliyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 13, 2021
Süleyman Soylu'nun annesi kimdir? Servet Soylu kimdir? Kaç yaşında, neden öldü?