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  3. Son dakika| İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker açıklaması: Operasyon elemanı olan mafya pisliği

Son dakika| İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker açıklaması: Operasyon elemanı olan mafya pisliği

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakan Soylu, Peker için, " Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği" dedi.

Son dakika| İçişleri Bakanı Soylu'dan Sedat Peker açıklaması: Operasyon elemanı olan mafya pisliği

Son dakika... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddiaları üzerine sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Bakan Soylu," Aylardır bu senaryonun  bu noktaya geleceğini bekliyordum. Birilerinin elinde operasyon elemanı olan mafya pisliği..." yazdığı paylaşımında şu açıklamayı yaptı:

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