Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu! 1 polis şehit, 3 polis yaralı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan Fırat Kalkanı Harekatı Bölgesi'nde zırhlı araca terör örgütü tarafından füzeli saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada terör örgütünün düzenlediği saldırıda 1 polisin şehit düştüğü, 1'i ağır 3 polisin de yaralandığı belirtildi.

"Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez’in Mare ilçesinde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat Bölgesi’nden güdümlü füze ile yapılan saldırı sonucunda; Suriye Görev Gücünde görevli 1 Özel Harekat Polisimiz şehit olmuş, 1’i ağır olmak üzere 3 Özel Harekat Polisimiz yaralanmıştır." denilen açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi..