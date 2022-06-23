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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da Eren Abluka 18 Operasyonu'nda yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç ve Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen'in sevk edildikleri hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

Son dakika... İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'ın Lice ilçesi  Göçer mahallesi kırsalında, 22 Haziran 2022 Çarşamba günü Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı unsurlarınca icra edilen ‘‘EREN ABLUKA-18 (Şehit J.Onb. Doğan Dağcı ) Operasyonunda’’ teröristler ile silahlı çatışma çıktığı belirtildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen ve Jandarma Uzman Onbaşı Mustafa Can Akdoğan'ın çatışmada yaralandığı kaydedilen açıklamanın devamında şu ifadeler kullanıldı:

"Yaralılardan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde, Jandarma Uzman Çavuş Turgut İçen sevk edildiği Dağkapı Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur." 

Teröristlerin tespiti ve etkisiz hale getirilmesi için bölgeye takviye JÖH ve Jandarma Komando birliklerinin sevk edildiği belirtilen açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralı Mustafa Can Akdoğan'a ise acil şifalar dilendi. 

Son dakika | İçişleri Bakanlığı acı haberi duyurdu: Uzman Çavuş Turgut İçen ve Astsubay Kıdemli Çavuş Oğuzhan Arduç şehit oldu, 1 asker yaralandı

{TITLE_STRIP}Şehit Jandarma Astsubay Oğuzhan Arduç kimdir? Nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte, Oğuzhan Arduç'un biyografisi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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