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  3. Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 18-25 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 27 bin 839 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığı ifade edildi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamaya göre 18-25 Ocak tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Sekizincisi uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının  18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürdüğü hatırlatıldı. Buna göre sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldı.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir.

Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00’den Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. Sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

18 Ocak Pazartesi gününden itibaren hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 22 Ocak Cuma akşamı saat 21.00’de başlayıp 25 Ocak Pazartesi günü saat 05.00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan toplam 27 bin 839 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

Pandemi ile mücadelemiz sona erip, normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."
Son dakika... İçişleri Bakanlığı açıkladı: 29 bin 839 kişi kısıtlamayı ihlal etti

Tayfun Altuntaş
Editör
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