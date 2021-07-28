Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3'ü Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olmak üzere 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. PKK terör örgütünde çözülme sürüyor.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Teslim olan teröristlerden 3'ünün Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olduğu ortaya çıktı.