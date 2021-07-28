Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3'ü Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olmak üzere 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

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Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. PKK terör örgütünde çözülme sürüyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Teslim olan teröristlerden 3'ünün Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olduğu ortaya çıktı. Berkem Temizel Gece Editörü