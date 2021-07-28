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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 3'ü Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olmak üzere 5 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla teslim olduğu belirtildi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı açıkladı! 5 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı. PKK terör örgütünde çözülme sürüyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Teslim olan teröristlerden 3'ünün Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerin çocukları olduğu ortaya çıktı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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