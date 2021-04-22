SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı açıkladı, "ara-bul-yok et" stratejisi uygulanacak!
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik "ara-bul-yok et" stratejisinin uygulanacağı ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında 9630 planlı operasyonun 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik "ara-bul-yok et" stratejisinin uygulanacağı ilkbahar-yaz operasyonlarının başlatıldığını bildirdi. İçişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada ilkbahar-yaz operasyonları kapsamında 9630 planlı operasyonun 1 Ekim 2021 tarihine kadar devam edeceği bildirildi.
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