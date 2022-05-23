Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! 2022 yılı başlangıcından bu yana 1056 Afganistanlı ülkelerine gönderildi!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan kamuoyuna duyurulan bilgide "Yılbaşından bu yana 28 bin 1056 düzensiz gökmen sınır dışı edildi. 15- 22 Mayıs tarihleri arasında ilse 1056 Afganistanlı ülkelerine gönderildi" ifadeleri yer aldı.

Bunlara ilave olarak önümüzdeki günlerde 1680 düzensiz göçmen Afganistan'a yapılacak 12 charter seferiyle Göç İdaresi Başkanlığının koordinesinde sınır dışı edilecek. Bu charter seferlerinden ilki dün Erzurum'dan 138 düzensiz göçmenin ülkesine gönderilmesiyle gerçekleştirildi.

KAMU DÜZENİNİ BOZANLAR İDARİ GÖZETİM ALTINA ALINIYOR

Geri gönderme merkezlerinde, idari gözetim altında bulunan 94 farklı uyruktan 18 bin 801 yabancının sınır dışı işlemlerine halen daha devam ediliyor.

Buna göre 10 bin 763 Afganistan, 2 bin 740 Pakistanlı, 1776 Suriyeli ve 3 bin 522 diğer yabancı uyruklu düzensiz göçmen idari gözetim altında tutuluyor.

Afganistan'a uçuşların açıldığı 27 Ocak 2022'den itibaren 7 bin 997'si 40 charter seferiyle ve 6007'si tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 14 bin 4 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ülkesine gönderildi.

Bu yıl şu ana kadar 354'ü iki charter seferi ve 4 bin 628'i tarifeli seferlerle olmak üzere toplam 4 bin 982 Pakistan uyruklu düzensiz göçmen sınır dışı edildi.

Yılbaşından itibaren Afganistan, Pakistan ve farklı uyruklardan toplam 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edilme işlemleri gerçekleştirildi.

Böylece geçen yılın aynı dönemine kıyasla sınır dışı edilme sayısı yüzde 70 arttı.