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  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Alkol Operasyonunda 23 bin 103 adreste arama başlatıldı

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Alkol Operasyonunda 23 bin 103 adreste arama başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarmanın KOM birimleri koordinesinde düzenlediği Alkol Operasyonunda 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını duyurdu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Alkol Operasyonunda 23 bin 103 adreste arama başlatıldı

Son dakika: İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre operasyon, halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında düzenleniyor.

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katılacağı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

Kaynak: AA

Tayfun Altuntaş
Editör
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