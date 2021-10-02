Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de el yapımı patlayıcı patlatıldı: 2 işçi şehit oldu Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden ekiplerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye ait aracın geçişi sırasında terör örgütü mensuplarının yola tuzakladıkları uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı patlattığı ifade edilerek, 2 işçinin şehit olduğu kaydedildi. GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI Açıklamada, şehitlere Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendiği ifade edilerek," Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi. Tayfun Altuntaş Editör şehitbingölişçi