Adalet Tatlıses kimdir? Nereli, kaç yaşında? İbrahim Tatlıses'in eski eşi Adalet Sara kimdir?Dilan Çıtak'ın annesi Işıl Çıtak kimdir? Işıl Çıtak gençliği3 çocuk annesi kadın evine gelen adamı öldürdü!Macron bu defa haddini aştı! Türkleri dezenformasyon ve propaganda yapmakla suçladı!Bal Mumu Macunu ne demek, TDK'ya göre Bal Mumu Macunu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kocasını kaybeden kadının feryadı yürekleri dağladı: "Yandım ben yandım"SON DAKİKA! AFAD duyurdu! Yunanistan'da 3.9 büyüklüğünde deprem!Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bugün 2 Ekim 2021 Cumartesi | Çılgın Sayısal Loto Çekilişi Sonuç sorgulama ekranı 2021Epsem ne demek, TDK'ya göre Epsem kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Kardeşlerim Cemile kimdir? Nilsu Yılmaz kimdir? Nereli, kaç yaşında? Nilsu Yılmaz'ın sevgilisi var mı?
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de el yapımı patlayıcı patlatıldı: 2 işçi şehit oldu

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de el yapımı patlayıcı patlatıldı: 2 işçi şehit oldu

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Bingöl'ün Genç ilçesine bağlı Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için bölgeye giden ekiplerin geçişi sırasında el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu 2 işçinin şehit olduğunu duyurdu.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Bingöl'de el yapımı patlayıcı patlatıldı: 2 işçi şehit oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada bugün saat 11.00 sıralarında Bingöl’ün Genç ilçesi Yolçatı Köyünde yaşanan elektrik arızasını gidermek için giden Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş.’ye ait aracın geçişi sırasında terör örgütü mensuplarının yola tuzakladıkları uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcıyı patlattığı ifade edilerek, 2 işçinin şehit olduğu kaydedildi. 

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Açıklamada, şehitlere  Allah’tan rahmet, aileleri, yakınları ile Türk milletine başsağlığı ve sabır dilendiği ifade edilerek," Bombalı saldırının ardından güvenlik güçlerimizce bölgede bölücü terör örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon başlatılmıştır" denildi. 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
2
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT