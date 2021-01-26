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  3. Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 1620 personelin katılımıyla Muş'ta "Eren-4 Karlıova-Varto" ve 2 bin 550 personelle "Eren-5 Bagok" operasyonlarının başladığını duyurdu.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: "Eren-4 Karlıova-Varto" ve "Eren-5 Bagok operasyonu başladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şehit Eren Bülbül'ün hatırasına ithafen Eren operasyonlarının başlatıldığı anımsatıldı. 

"Eren-1 Tendürek", "Eren-2 Lice" ve "Eren-3 Ağrı Dağı" operasyonlarının devam ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 1620 personel (93 operasyonel tim) ile Eren- 4 Karlıova-Varto, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucusu timlerinden oluşan 2 bin 550 personel (145 operasyonel tim) ile Eren-5 Bagok operasyonları müşterek olarak başlatılmıştır. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren operasyonları, halkımızın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam etmektedir."

Son dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladıSon dakika... İçişleri duyurdu: Eren-3 Ağrı Dağı operasyonu başladı

Son dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladıSon dakika| İnleri başlarına yıkılacak! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren -2 Lice Operasyonu başladı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu: Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu:

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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