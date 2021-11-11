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  3. Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Hatay'da terör örgütü PKK'ya yönelik olarak 'Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu' başlatıldığını duyurdu.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Son dakika...Terör örgütünün ülke gündeminden çıkarılması için kış operasyonları başladı. Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Hatay'ın Amanos bölgesinde barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Operasyonda Adana Jandarma Bölge Komutanlığı sevk ve idaresinde, Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucularından oluşan 62 operasyonel timde 718 personelin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış Operasyonlarının başarıyla devam ettiği vurgulandı.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Eren Kış-2 Amanoslar Şehit Jandarma Er Esat Mengilli Operasyonu başlatıldı

Tayfun Altuntaş
Editör
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