Son dakika |İçişleri Bakanlığı duyurdu! Eylem hazırlığındaki DAEŞ sorumlusu Gaziantep'te yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suriye Görev Gücü kritik bir operasyona imza attı. Ortak gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise, "PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütünün Suriye/Haseke El Kef Cezaevinden Cerablus’a gitmesi şartıyla tahliye ettiği DEAŞ’ın sözde yargı sorumlusu Rami Remo kod adlı Ramo Muhammed El Hamed eylem hazırlığında iken yakalandı." ifadelerine yer verildi.

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