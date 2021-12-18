Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı bültenle aranan terörist Veysel Akkuş öldürüldü
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, 21 Ekim'de gerçekleştirilen Eren operasyonunda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Eren operasyonunda 21 Ekim'de Siirt'te etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Veysel Akkuş olduğu belirlendi" denildi.
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