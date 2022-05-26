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  3. Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Müsilaj Operasyonu" başladı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Müsilaj Operasyonu" başladı!

Son dakika! İçişleri Bakanlığı, 16 ilde eş zamanlı "Müsilaj Operasyonu" başlatıldığını duyurdu.

Son dakika! İçişleri Bakanlığı duyurdu! "Müsilaj Operasyonu" başladı!

Son dakika! Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı ekiplerince sahil şeridindeki illerde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak turizmi olumsuz yönde etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde eş zamanlı “Müsilaj” operasyonu başlatıldı.

detaylar gelecek....

Bölge Gündem Editör Ekibi
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