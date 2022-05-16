Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şanlıurfa'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa'da eylem hazırlığı yapan DEAŞ'lı bir canlı bombanın operasyonla yakalandığını açıkladı.
Son dakika... İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada," Canlı bomba saldırısı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist, Şanlıurfa'da polisin operasyonuyla yakalandı." denildi.
Canlı bombanın Şanlıurfa TEM ekiplerince yakalandığı öğrenildi.
Öte yandan yakalanan terörist ile birlikte bu yıl DEAŞ’ın yapmayı planladığı 10’uncu canlı bomba eylemi engellenmiş oldu.
Detaylar gelecek...