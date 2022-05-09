Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldü Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Eren Kış operasyonu kapsamındaki bir mağarada tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusu olduğu belirlendi.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi" Detaylar gelecek... Bölge Gündem Editör Ekibi Haberler, Son Dakika Haberleri