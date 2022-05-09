Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldüYasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece evleniyor mu? Beyazlar içinde paylaştı! "Gelin mi oluyorsun?"Ziraat Türkiye yarı final: Trabzonspor- Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ziraat Türkiye yarı final:  Sivasspor- Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Su haznesini kırp içine ayakkabılarını koydular!Hülya Avşar her yerden dekolte verdi! Kasığına kadar yırtmacı olan transparan sahne kıyafetiyle yürek hoplattı! "Gözüktü, gözükecek"TikTok fenomeni Mika Raun gece kulübünde kendinden geçti! "Kerimcan Durmaz özentisi"Gelinim Mutfakta 9 Mayıs 2022 Pazartesi puan durumu | 9 Mayıs Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?TFF duyurdu! Hakem Arda Kardeşler hakkında soruşturma açıldıSivas'ta son koronavirüs hastası taburcu edild!
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldü

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldü

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, Eren Kış operasyonu kapsamındaki bir mağarada tespit edilen 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusu olduğu belirlendi.

Son dakika | İçişleri Bakanlığı duyurdu! Sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" Eren-Kış operasyonları kapsamında Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca tespit edilen 100 metre uzunluğundaki mağarada, aralarında PKK’nın sözde Ağrı Dağı sorumlusunun da olduğu 11 terörist etkisiz hale getirildi"

Detaylar gelecek... 

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT