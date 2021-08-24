SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı duyurdu: Turuncu listedeki Rodi Çevlik kod adlı terörist yakalandı!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada turuncu kategoride yer alan teröristin yakalandığı belirtilerek "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü -sözde- Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı" duyurusu yapıldı.