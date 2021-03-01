Son dakika... İçişleri Bakanlığı sokağa çıkma yasağını delen kişi sayısını açıkladı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 22 Şubat- 1 Mart tarihleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların çoğunlukla sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında kısıtlama kurallarına uymayanlara adli yada idari işlem uygulandı belirtilerek," 39.604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır." bilgisine yer verildi.

Öte yandan pandemi ile mücadelenin sona ermesi ve normalleşme sürecine geçilene kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Ayrıca vatandaşlara gösterdikleri sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür edildi.