Kağıthane Belediyesi verdiği sözü tuttu: Sosyal Medya Stüdyosu gençlerle buluşmayı bekkliyorOxford'dan şaşırtan deney: Ucunda 57 bin lira var! Önceden Kovid-19 geçirenlere yeniden virüs bulaştırılacak!Ayas isminin anlamı nedir, Ayas ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Adıyaman'da karantinaya alınan adreslerin kapısına yapıştırmalı uyarıDoluluk oranı 18 yıl sonra ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktı, Edirne'de kuruyan baraja Meriç Nehri can suyu olduAyaba isminin anlamı nedir, Ayaba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?Ramazan'da Çölyak hastası aileler unutulmadı, glutensiz gıda dağıtımı olacakAzra isminin anlamı nedir, Azra ne demektir? Kuranda geçiyor mu?SON DAKİKA! Zeynep'i 37 yerinden bıçaklayan boksörün cezası belli oldu!Ablak isminin anlamı nedir, Ablak ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
İstanbul15 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı TESUD hakkında soruşturma başlattı!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı TESUD hakkında soruşturma başlattı!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada TESUD'un, skandal bildiriye imza atan 104 emekli amiralin bildirisine destek çıkması nedeniyle dernek hakkında soruşturma başlattı.

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı TESUD hakkında soruşturma başlattı!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)” Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür." denildi ve, "Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı  Dernekler Kanununun  27'nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır." diye kaydedildi.

Söz konusu açıklama şu şekildedir:

"Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD)" Yönetim Kurulu Yöneticilerinin son günlerdeki açıklamalarında ve basın yayın organları vasıtasıyla yapmış oldukları beyanlarında, 104 emekli amiral tarafından yayımlanan bildiriye destek oldukları ve açıklamalarının emekli amirallerin bildirisi ile benzerlik taşıdığı görülmüştür.

Emekli amirallerce yayınlanan bildiriye ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 316/1 maddesi kapsamında başlatılan soruşturma, halen devam etmektedir.

TESUD yöneticilerinin 104 emekli amiralin bildirisine destek açıklaması üzerine Bakanlığımızca da 8 Nisan tarihinde Mülkiye Müfettişi ve Dernekler Denetçileri görevlendirilmiştir.

Müfettiş ve denetçiler tarafından inceleme sonrası hazırlanan rapor; 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili maddeleri uyarınca ve genel hükümler gereğince yasal işlemlerin takdir ve ifası için Başsavcılığa tevdi edilmiştir.

Ayrıca Dernek Yönetim Kurulu Başkanı ve diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 27 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince geçici bir tedbir olarak Bakanlık makamının onayı ile görevden uzaklaştırılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

AYRINTILAR GELECEK...

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT