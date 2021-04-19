Son dakika| İçişleri Bakanlığından 6 belediyeye hizmet pasaportu soruşturması

Son dakika... Belediyelerin düzenlediği programlar ile yurt dışına çıkan ve Türkiye'ye dönmeyen vatandaşların olduğunun tespit edilmesi üzerine kamuoyunda tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlandığı ve bu kişilerin yurt dışına çıkış yapmalarına ilişkin olarak 12 Nisan'da soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır."

HİZMET PASAPORTU UYGULAMASI DURDURULDU

Öte yandan belediyelere hizmet damgalı pasaport düzenlenmesinin mevzuatın suistimal edilmesinin önlenmesi için tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğu açıklandı.

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