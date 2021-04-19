Malatya'da herkes tarafından sevilen Mersedes Kadir anısına fotoğraf sergisi açıldıKontak kapattılar! Nakliyecilerden sınır ötesindeki ayakbastı parasına tepkiSami Özer kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?Ümraniyespor - Ankaraspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izleOto yıkamacılarda çamur bereketi! Çamur yağışı onlara yaradıIrak'ta çöplük alan aşevine dönüştü: İhtiyaç sahiplerine iftar veriliyorAlanya’da kısıtlamayı ihlal ettiler, ceza yediler!Giriş çıkışlar kapatıldı! Çanakkale'de bir köy 14 günlük karantinaya alındıABD’de halka açık akvaryumdaki vizonlarda Covid-19 tespit edildiABD’nin desteklediği girişimcilik projesi! Tarımda Yenilikçi Drone Uygulamaları projesi ödül getirdi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Son dakika| İçişleri Bakanlığından 6 belediyeye hizmet pasaportu soruşturması

Son dakika| İçişleri Bakanlığından 6 belediyeye hizmet pasaportu soruşturması

Son dakika... İçişleri Bakanlığı, belediyelerin sağladığı hizmet damgalı pasaportlarla çok sayıda kişini yurt dışına çıkıp dönmemesi üzerine 6 belediye hakkında soruşturma başlattı.

Son dakika| İçişleri Bakanlığından 6 belediyeye hizmet pasaportu soruşturması

Son dakika... Belediyelerin düzenlediği programlar ile yurt dışına çıkan ve Türkiye'ye dönmeyen vatandaşların olduğunun tespit edilmesi üzerine kamuoyunda tartışmalar sürerken İçişleri Bakanlığı konuya ilişkin yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlığın açıklamasında belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlandığı ve bu kişilerin yurt dışına çıkış yapmalarına ilişkin olarak 12 Nisan'da soruşturma başlatıldığı ifade edildi. 

Son dakika| İçişleri Bakanlığından 6 belediyeye hizmet pasaportu soruşturması

Açıklamanın devamında, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Balıkesir Gömeç, Adıyaman Gölbaşı, Burdur Yeşilova, Yozgat Yerköy, Şanlıurfa Suruç, Ordu Korgan belediyelerince “dans (folklor) gösterisi”, “kültür turu”, “gençlik programları” adı altında sivil toplum kuruluşları ile işbirliği protokolü düzenlenerek, yurt dışına kişiler gönderildiği tespit edilmiştir. Söz konusu olaylarla ilgili Bakanlığımızca Mülkiye Müfettişi görevlendirilerek, soruşturma başlatılmıştır."

HİZMET PASAPORTU UYGULAMASI DURDURULDU

Öte yandan belediyelere  hizmet damgalı pasaport düzenlenmesinin mevzuatın suistimal edilmesinin önlenmesi için tedbirleri arttırıcı yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar durdurulduğu açıklandı. 

{TITLE_STRIP}Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden hizmet pasaportu açıklaması: "İddialar gerçeği yansıtmıyor"

 

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
1
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT