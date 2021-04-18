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  3. SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim! Kısıtlamayı kötüye kullanan kişilere idari ceza!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim! Kısıtlamayı kötüye kullanan kişilere idari ceza!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 100 bin 146 personelin katılmış olduğu denetimlerde kısıtlama muafiyetini kötüye kullanan 3 bin 787 kişiye idari işlem uygulandı!

SON DAKİKA! İçişleri Bakanlığı'ndan denetim! Kısıtlamayı kötüye kullanan kişilere idari ceza!

Son dakika... İçişleri Bakanlığı: 81 ilde 100 bin 146 personelin katılmış olduğu denetimlerde kısıtlama muafiyetini kötüye kullanan 3 bin 787 kişiye idari işlem uygulandı!

Denetimde 100.146 personel ile 25.269 ekip görev aldı. Gün boyunca gerçekleştirilen  denetimlerde;  141 bin 611 iş yeri, 5 bin 510 konaklama tesisi, 14 bin 941 toplu ulaşım aracı ve 139 bin 695 özel araç kontrol edildi.  

3 BİN 787 KİŞİYE CEZA

Söz konusu denetimlerde 3.787 kişinin sokağa çıkma kısıtlaması muafiyetini kötüye kullandığı belirlendi. 206 kişinin HES kodu veya seyahat izin belgesi olmadan seyahat ettiği, 62 konaklama tesisinin Güvenli Turizm Sertifikası olmadığı, 15 konaklama tesisinin sahte rezervasyon veya canlı müzik yayını yaptığı, 105 işyerinin faaliyetine ara verildiği halde açık olduğu, 204 işyerinin açılış-kapanış saatlerine uymadığı, 236 işyerinin salgınla mücadeledeki diğer tedbirlere uymadığı, 29 fırın veya ekmek üretimi yapılan işyerinin tedbirlere uymadığı, 5.252 kişinin tedbirlere aykırı davrandığı belirlendi.

Denetimde, toplam 524 işyeri/işletme, tedbirlere uyulması konusunda uyarılırken  6.871 işletme/işyeri ve kişiye idari işlem uygulandı. Tedbirlere karşı hareket eden iş yerleri/işletmeler ve kişiler hakkında toplam 476 suç duyurusunda bulunuldu. 8 iş yerine kapatma cezası uygulandı ve 137 araç faaliyetten men edildi.

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